Cântăreața americană de rock and roll, Tina Turner a încetat din viață la vârsta de 83 de ani

Cântăreața americană Tina Turner, a încetat din viață, miercuri, în Elveția, la vârsta de 83 de ani.

Anunțul a fost făcut de către purtător de cuvânt al artistei.

„Tina Turner, „Regina Rock’n Roll” a murit în pace astăzi, la vârsta de 83 de ani, după o lungă boală, în casa ei din Kusnacht, lângă Zurich, Elveția”.

„Lumea pierde o legendă a muzicii și un model de urmat”.

Născută în Statele Unite, Tina Turner a fost una dintre cele mai îndrăgite cântărețe rock, cunoscută pentru prezenţa sa scenică și pentru o serie de hituri, printre care „The Best”, „Proud Mary”, „Private Dancer” și „What’s Love Got to Do With It”.

Cântăreaţa, pe numele real Anna Mae Bullock, s-a născut la 26 noiembrie 1939, în Nutbush, statul american Tennessee. Și-a început cariera la vârsta de 18 ani, alături de Ike Turner, scrie News.ro. În decurs de doi ani, a câştigat notorietate graţie vocii impresionante şi a apariţiei scenice, iar cei doi au lansat piese ca „A Fool In Love”, „River Deep, Mountain High” şi „Nutbush City Limits”.

Tina s-a căsătorit cu Ike Turner în 1962, iar relaţia lor turbulentă a ajuns la final în anii 1970.

Ea a continuat, câţiva ani mai târziu, cu o carieră solo de succes impresionant, lansând albume precum „Private Dancer” şi „Foreign Affair”, certificate cu platină, și fiind recompensată, între altele, cu 8 premii Grammy din 25 de nominalizări.

Printre cele mai cunoscute single-uri ale ei se numără „What’s Love Got To Do With It”, „The Best”, „Steamy Windows” şi „Goldeneye”, piesă înregistrată pentru filmul omonim din seria „James Bond”.

Una dintre cele mai populare staruri pop din toate timpurile, Tina Turner a renunţat la concerte în 2009, însă a avut câteva apariţii publice, inclusiv la premiera de pe Broadway a spectacolului despre viaţa ei. Anul acesta, HBO a lansat documentarul „Tina”, la care a contribuit și artista.

În 2021, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame pentru a doua oară.