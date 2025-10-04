Bărbat încarcerat într-un accident între un autoturism și o autoutilitară pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca.

Solicitarea a venit în jurul orei 05.40, iar în accident au fost implicate un autoturism și o autoutilitară. În interiorul autorurismului s-a aflat încarcerat un bărbat, pe care forțele noastre l-au extras în siguranță și l-au predat echipajului SMURD. Victima, de aproximativ 60 de ani, a fost în permanență conștientă și cooperantă, echipajul transportând-o la spital. Totodată, a mai fost transportat la spital un bărbat de aproximativ 60 de ani, conștient și cooperant.



sursa foto: ISU Cluj

La fața locului au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și o ambulanță SAJ.