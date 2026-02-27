Bărbat din Vulcan, reținut în dosarul de furt calificat cu prejudiciu de 350.000 de euro

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat domiciliat în municipiul Vulcan.

Persoana în cauză a fost reținută în cursul zilei de ieri, 26 februarie a.c. Bărbatul de 39 de ani urmează a fi prezentat, astăzi, Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani, cu propuneri corespunzătoare.

Reamintim că, la data de 12 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară, în județul Hunedoara, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de furt calificat și tăinuire. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 350.000 de euro.

În urma acțiunii polițiștilor, alte patru persoane, domiciliate în municipiile Vulcan și Petroșani, fost reținute pentru 24 de ore, în data de 13 februarie a.c.. În prezent, acestea se află sub măsura controlului judiciar.

Potrivit probatoriului administrat în cauză, persoanele vizate de cercetări ar fi preluat, în baza unor contracte de transport internațional de mărfuri, diferite bunuri de la expeditori din străinătate, către diverși beneficiari, fără a respecta clauzele contractuale privind livrarea.

Ulterior, acestea ar fi descărcat și sustras marfa transportată, însușindu-și ilegal bunurile, pe care ulterior le-ar fi valorificat. Pentru justificarea activității ilicite, ar fi declarat în mod fictiv furturi comise la autoritățile judiciare de pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene.