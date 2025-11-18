Bărbat din Teiuș reținut după ce ar fi amenințat cu moartea o femeie care l-a refuzat

La data de 17 noiembrie 2025, polițiștii din orașul Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din orașul Teiuș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.

Din cercetări a reieșit că bărbatul ar fi amenințat-o cu moartea pe o femeie de 30 de ani, din orașul Teiuș, în timp ce se aflau pe strada Horea din oraș, întrucât aceasta ar fi refuzat să întrețină relații sexuale.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 31 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.