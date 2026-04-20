Bărbat din Sebeș, reținut după ce a încălcat arestul la domiciliu și ordinul de protecție

La data de 20 aprilie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de evadare și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în seara zilei de 19 aprilie 2026, ar fi părăsit locuința unde executa măsura preventivă a arestului la domiciliu și s-ar fi apropiat de locuința fostei sale partenere, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Sebeș, la data de 7 aprilie 2026.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evadare și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.