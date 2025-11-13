Ultimele știri
Bărbat din Hunedoara, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție provizoriu

Poliția Municipiului Hunedoara a intervenit miercuri, 12 noiembrie, în urma a două apeluri succesive la numărul unic de urgență 112, efectuate de o femeie în vârstă de 27 de ani din municipiu, care a reclamat un act de violență domestică și ulterior nerespectarea măsurilor unui ordin de protecție provizoriu.

Primul apel a fost înregistrat la ora 17:07. Femeia a semnalat faptul că, pe fondul unui conflict verbal avut la domiciliu cu soțul ei, un bărbat de 30 de ani, acesta ar fi aruncat cu un obiect spre ea, lovind-o în zona gambei drepte.

La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara, care a constatat că femeia nu prezenta urme vizibile de violență și a refuzat acordarea de îngrijiri medicale, precum și formularea unei plângeri prealabile împotriva soțului. Totuși, în urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au apreciat că există un risc iminent la adresa vieții și integrității acesteia. În consecință, a fost emis un ordin de protecție provizoriu prin care bărbatul a fost obligat să părăsească locuința comună și să păstreze o distanță de 100 de metri față de femeie.

Totodată, în cauză, a fost înregistrat dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

La scurt timp, în jurul orei 20:45, femeia a sesizat din nou poliția, anunțând că soțul său s-a întors la domiciliu și i-a adresat injurii și expresii jignitoare, încălcând măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu. Patrula deplasată la fața locului l-a identificat pe bărbat în apropierea imobilului, acesta precizând că s-ar fi întors pentru a-și recupera unele medicamente, însă a fost înștiințat că prezența sa în zonă constituie o încălcare a ordinului de protecție provizoriu.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia din măsurile dispuse prin ordinul de protecție.

Bărbatul de 30 de ani a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara cu propunere corespunzătoare. Acesta a fost depus la Centrul de Reținere și Arest Preventiv Reșița.

I.P.J. Hunedoara reamintește că încălcarea ordinului de protecție constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

