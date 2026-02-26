Bărbat din Aiud, reținut după ce a încălcat interdicția de a intra în localuri publice

La data de 25 februarie 2026, polițiștii de investigații criminale din Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din Aiud, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de neexecutarea sancțiunilor penale.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 20/21 februarie 2026, bărbatul a pătruns în incinta unui local din municipiul Aiud, deși avea măsura complementară de interzicere a accesului în localurile publice în care se consumă băuturi alcoolice, dispusă printr-o hotărâre judecătorească.

Polițiștii continuă cercetările, în vederea documentării întregii activități infracționale a bărbatului.