Bărbat de 63 de ani arestat pentru tentativă de viol și agresiune asupra unei femei din Luna

În data de 12 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Câmpia Turzii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, față de un bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunilor de tentativă la viol și lovirea sau alte violențe.

În fapt, în data de 7 martie a.c., în jurul orei 22.00, polițiștii au fost sesizați cu privire la un incident petrecut într-un imobil din comuna Luna.

Din cercetările efectuate a reieșit că un bărbat de 63 de ani, din comuna Luna, ar fi încercat să întrețină relații sexuale cu o femeie de 48 de ani, din aceeași localitate, amenințând-o cu acte de violență, ulterior, bărbatul ar fi lovit-o în zona feței.

În urma probatoriului administrat în cauză, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Câmpia Turzii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, față de bărbatul de 63 de ani, fiind depus într-un centru de Reținere și Arestare Preventivă.

La aceeași dată, în urma propunerii procurorului de caz, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Turda a admis propunerea și a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.