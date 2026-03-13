Autoturism cuprins de flăcări în curtea unui liceu din Oradea

În seara zilei de joi, 12 martie a.c., pompierii militari bihoreni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism parcat în curtea unui liceu situat pe strada Constantin Brâncoveanu din municipiul Oradea.

sursa foto: ISU Bihor

Apelul care anunța producerea evenimentului a fost primit în dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor, în jurul orei 19.00, iar pentru gestionarea situației, la locul indicat de apelant au fost mobilizați operativ pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Oradea. Incendiul, care se manifesta în interiorul autoturismului, a fost localizat și lichidat în aproximativ cinci minute.

În urma evenimentului, generat, cel mai probabil, de un scurtcircuit, au ars bordul, parbrizul, schimbătorul de viteze și aproximativ 30% din plafonul autovehiculului.

Din fericire, nu au existat persoane rănite.