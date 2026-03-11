Autoturism ajuns în albia unui râu la Vidrișoara. O femeie a fost rănită

Un accident rutier s-a produs în localitatea Vidrișoara, comuna Avram Iancu, unde un autoturism a ieșit de pe carosabil și a fost proiectat în albia unui râu.





sursa foto: ISU Alba

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției de Pompieri Câmpeni, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor. Inițial, existau informații potrivit cărora o persoană ar putea fi blocată în interiorul autoturismului.

După sosirea echipajelor de intervenție s-a constatat că în mașină nu sunt persoane încarcerate. O femeie, aflată în autoturism, a fost găsită conștientă și cooperantă, însă prezenta multiple traumatisme.

Victima a primit îngrijiri medicale la locul accidentului din partea echipajului de prim ajutor.

Intervenția a fost asigurată de pompierii militari din cadrul ISU Alba.