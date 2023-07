Apă raționalizată în mai multe localități din județul Alba, din cauza temperaturile ridicate și consumul mare

În peste 20 de localități din județul Alba, apa potabilă va fi furnizată populației după un program prestabilit.

Măsura a fost luată de către furnizorul de apă și canal din județul Alba – APA CTTA, motivul fiind acela al temperaturilor foarte ridicate și a consumului mare de apă.

“Având în vedere temperaturile foarte ridicate din aceste zile și implicit al consumului mare de apă, SC APA CTTA SA ALBA este nevoită să raționalizeze apa în mai multe localități din județ.

Resursele din rezervoarele de înmagazinare se epuizează cu rapiditate, fiind necesara refacerea periodica a acestora.

SC APA CTTA SA ALBA face apel către populaţie, să folosească apa potabila cu responsabilitate, strict pentru consum propriu şi în scop menajer, in caz contrar, exista posibilitatea ca programul de rationalizare sa fie implementat pentru mai mult timp sau chiar sistarea furnizarii.

Astfel, va comunicam următorul program de întrerupere a furnizării apei potabile:

-Intreruperea furnizarii apei potabile intre orele 21.00-06.00, 10.00-15.00: comunele Ighiu, Ciugud, Ohaba, Berghin.

-Intreruperea furnizarii apei potabile intre orele 11.00-15.00, 22.00-06.00 comuna Unirea.

-Intreruperea furnizarii apei potabile intre orele 22.00- 06.00 : comuna Valea Lunga ( Valea Lunga, Lodroman, Lunca)

De asemenea, din cauza lipsei de presiune, vor fi afectate: orasul Ocna Mures, Razboieni, Cisteiu de Mures, Micoslaca, Uioara de Sus, Uioara de Jos, Noslac, Captalan, Miraslau, cat si zonele inalte ale localitatilor Garbova de Sebes Cergau si comuna Rosia de Secas.

Din cauza opririi, la reluarea furnizarii pot exista depasiri a valorii parametrului turbiditate, caz in care rugam clientii sa foloseasca apa numai in scop menajer

Va informam ca, in cazul in care, ulterior acestui anunt, se constata lipsa de debit si in alte localitati din afara celor de mai sus, S.C. APA CTTA. S.A. Alba va anunta acest fapt.