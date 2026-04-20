21 aprilie, 2026
Alertă pe A1: autocamion în flăcări, circulație blocată pe sensul Deva–Timișoara

Scris de în Eveniment, Local

Pompierii Detașamentului Deva intervin în aceste momente pe autostrada A1, sens de mers Deva – Timișoara, unde un autocamion care transporta fructe, a fost cuprins de flăcări.

Pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului, au fost mobilizate de urgență, două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.

La sosirea colegilor noștri, incendiul se manifesta generalizat la întregul autovehicul de transport.

Conducătorul acestuia a reușit să se autoevacueze la timp, însă a suferit un atac de panică și este asistat medical de către paramedici.

Circulația rutieră este restricționată pe ambele benzi. Intervenția este în dinamică

