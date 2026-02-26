Acțiune amplă a polițiștilor din Simeria: peste 100 de persoane verificate și zeci de sancțiuni aplicate

La data de 25 februarie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Simeria au desfășurat o acțiune în sistem integrat pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru creșterea siguranței rutiere.





În intervalul orar 11:00–14:00, polițiștii rutieri și de ordine publică, sprijiniți de doi conductori ai Serviciului Criminalistic și un câine de serviciu, au verificat 112 persoane și 112 autovehicule în aplicația EDAC. De asemenea, au fost efectuate 19 testări pentru depistarea consumului de alcool și/sau substanțe psihoactive.

În urma controalelor, au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale, dintre care 28 pentru abateri la legislația rutieră. Valoarea totală a amenzilor a depășit 2.900 de lei, iar ca măsură complementară a fost reținut un certificat de înmatriculare.

Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua pentru menținerea unui climat de siguranță publică și pentru creșterea disciplinei în trafic.