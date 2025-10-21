Accident rutier pe DN1F, în localitatea Sânpaul. Un pasager a fost rănit, iar un cal a murit

Un accident rutier a avut loc pe DN1F – E81, pe raza localității Sânpaul.

Potrivit primelor informații, un bărbat de 65 de ani, din comuna Sânpaul, ar fi pătruns pe drumul național de pe un drum lăturalnic, moment în care a fost acroșat de un autoturism condus de o femeie de 32 de ani, din aceeași localitate.

sursa foto: ISU Cluj

În urma impactului, un pasager aflat pe locul din dreapta față al autoturismului a fost rănit și a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat ulterior la spital de către echipajul SAJ.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Huedin, care au găsit autovehiculul avariat și un cal grav rănit. În ciuda intervenției unui medic veterinar, animalul a suferit leziuni incompatibile cu viața, fiind necesară eutanasierea acestuia.

Testările cu aparatul etilotest efectuate asupra conducătorilor auto au indicat valori negative. Poliția continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii evenimentului rutier.