Accident rutier pe DN1, în zona Sântimbru – două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, în această dimineață, pe DN1, pe raza localității Sântimbru, pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor și acordarea primului ajutor medical în urma unui accident rutier.

Sursa foto :ISU ALBA

Un autoturism a părăsit partea carosabilă, iar două persoane aflate în interior au necesitat îngrijiri medicale.

La fața locului au fost alocate forțe și mijloace ale ISU Alba: o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă (TIM).