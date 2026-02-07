Accident rutier pe DN1, în localitatea Scoreiu. Trei persoane au fost transportate la spital

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a intervenit de urgență pe DN1, în localitatea Scoreiu, la un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.



sursa foto: ISU Sibiu

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, două echipaje SMURD – dintre care unul cu medic – și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

În urma accidentului, cinci persoane au fost implicate, toate fiind autoevacuate și conștiente. Acestea au fost evaluate medical de echipajele sosite la locul intervenției.

Conform ISU Sibiu, trei persoane au necesitat transportul la spital. Este vorba despre o femeie în vârstă de 28 de ani, care a suferit un traumatism la mână, și un bărbat de 56 de ani, care acuza dureri toracice, ambii fiind preluați de echipajele SMURD. De asemenea, un bărbat în vârstă de 83 de ani, cu traumatism la mână, a fost transportat la spital de ambulanța SAJ.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de autoritățile competente.