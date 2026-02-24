Ultimele știri
24 februarie, 2026
Opinia Transilvană
Opinia Transilvană
Vă aflați aici:»»Accident rutier pe DN 67C, la Căpâlna: o persoană asistată medical

Accident rutier pe DN 67C, la Căpâlna: o persoană asistată medical

0
Scris de în Eveniment, Local

Detașamentul de pompieri Sebeș din cadrul ISU Alba a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical în urma unui accident rutier produs pe DN 67C, pe raza localității Căpâlna.

sursa foto: ISU Alba

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții ISU Alba, în accident au fost implicate două autovehicule – un autoturism și o camionetă. Inițial, exista suspiciunea că o persoană ar fi încarcerată.

La sosirea forțelor de intervenție, toate persoanele implicate erau ieșite din vehicule, nefiind identificate victime încarcerate. O singură persoană, conștientă, a fost asistată medical la locul producerii accidentului.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor medical. Pompierii au continuat intervenția pentru asigurarea măsurilor specifice în zona producerii accidentului.

Distribuie

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu

Top