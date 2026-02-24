Accident rutier pe DN 67C, la Căpâlna: o persoană asistată medical

Detașamentul de pompieri Sebeș din cadrul ISU Alba a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical în urma unui accident rutier produs pe DN 67C, pe raza localității Căpâlna.
Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții ISU Alba, în accident au fost implicate două autovehicule – un autoturism și o camionetă. Inițial, exista suspiciunea că o persoană ar fi încarcerată.
La sosirea forțelor de intervenție, toate persoanele implicate erau ieșite din vehicule, nefiind identificate victime încarcerate. O singură persoană, conștientă, a fost asistată medical la locul producerii accidentului.
La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor medical. Pompierii au continuat intervenția pentru asigurarea măsurilor specifice în zona producerii accidentului.