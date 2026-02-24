Accident rutier pe DN 67C, la Căpâlna: o persoană asistată medical

Detașamentul de pompieri Sebeș din cadrul ISU Alba a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical în urma unui accident rutier produs pe DN 67C, pe raza localității Căpâlna.



sursa foto: ISU Alba

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții ISU Alba, în accident au fost implicate două autovehicule – un autoturism și o camionetă. Inițial, exista suspiciunea că o persoană ar fi încarcerată.

La sosirea forțelor de intervenție, toate persoanele implicate erau ieșite din vehicule, nefiind identificate victime încarcerate. O singură persoană, conștientă, a fost asistată medical la locul producerii accidentului.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor medical. Pompierii au continuat intervenția pentru asigurarea măsurilor specifice în zona producerii accidentului.