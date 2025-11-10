Accident rutier la Sântimbru: cinci persoane evaluate medical, fără transport la spital

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru a asigura măsurile specifice la un accident rutier produs pe raza localității Sântimbru.

Potrivit ISU Alba, în eveniment au fost implicate două autoturisme, însă nu s-au înregistrat persoane încarcerate. La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SAJ.





sursa foto: ISU ALBA

Echipele medicale au evaluat cinci persoane implicate în accident, toate refuzând transportul la spital.

Pompierii recomandă prudență sporită în trafic și respectarea regulilor rutiere, pentru prevenirea unor astfel de evenimente.