Accident rutier la Gârbău: două persoane rănite după coliziunea dintre un autoturism și un autotren

Pompierii din cadrul Gărzii Aghireșu au intervenit, în urmă cu puține momente, la un accident rutier petrecut pe raza localității Gârbău.

În accident au fost implicate un autotren și un autoturism. La sosirea forțelor noastre, în autoturism se aflau un bărbat și o femeie. Aceștia nu erau încarcerați, însă pentru a nu agrava posibilele leziuni, echipajele i-au extras în siguranță.

La o primă evaluare, bărbatul, de aproximativ 45 de ani, prezenta un traumatism la nivelul unui membru inferior. În schimb, femeia de aproximativ 65 de ani prezenta multiple traumatisme. Ambii au fost în permanență conștienți și cooperanți, iar echipajele medicale i-au transportat la spital.

sursa foto: ISU Cluj

Pompierii au asigurat în paralel zona accidentului, întrucât au existat scurgeri de carburant. La intervenție au luat parte o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și o ambulanță SAJ.