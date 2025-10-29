Accident rutier la Câmpeni: un bărbat de 75 de ani a fost descarcerat de pompieri

Un accident rutier a avut loc pe raza orașului Câmpeni, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției de pompieri Câmpeni, care au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice și pentru descarcerarea unei persoane posibil blocate în autovehicul.





Potrivit ISU Alba, în urma intervenției, dintr-unul dintre autoturisme a fost extras un bărbat în vârstă de aproximativ 75 de ani. Acesta era conștient și cooperant, fiind preluat ulterior de către echipajul medical prezent la locul producerii accidentului.

sursa foto: ISU ALBA

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.