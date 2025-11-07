Accident rutier între un autocar și un autoturism la Alba Iulia

Un accident rutier s-a produs pe strada Regimentul Vânători din municipiul Alba Iulia. În evenimentul rutier au fost implicate un autocar și un autoturism.



sursa foto: ISU ALBA

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Alba Iulia pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor și pentru acordarea primului ajutor medical. În sprijin au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

În autocar se aflau 25 de persoane, însă niciuna nu a necesitat îngrijiri medicale în urma evaluărilor făcute de echipajele de intervenție. În autoturism se aflau două persoane, dintre care una a primit asistență medicală la fața locului.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.