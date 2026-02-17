Accident rutier în Sibiu: O femeie rănită după o coliziune la intersecția străzilor Independenței și Lucian Blaga

Polițiștii Biroului Rutier Sibiu intervin la un accident rutier produs pe str. Independenței din municipiul Sibiu.

Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe str Independenței, la intersecția cu str. Lucian Blaga, o femeie de 58 de ani din Sibiu nu ar fi acordat prioritate de trecere și a intrat în coliziune cu alt autoturism, condus pe str. Lucian Blaga către str. Berăriei, de către un bărbat de 56 de ani din județul Vâlcea.

În urma coliziunii, o femeie de 47 de ani din Vâlcea, pasageră în autoturismul condus de către bărbatul de 56 ani, a suferit vătămări corporale, fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Traficul rutier se desfășoară îngreunat.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.