Accident rutier cu trei autoturisme implicate la Șard. Șase persoane evaluate medical la fața locului

Un accident rutier s-a produs pe raza localității Șard, unde trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Alba Iulia, care au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor și au acordat primul ajutor medical.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, în cele trei mașini se aflau șase persoane. Acestea au fost evaluate de echipajul SMURD, însă niciuna nu a prezentat mărci traumatice în urma impactului și au refuzat transportul la spital.



sursa foto: ISU ALBA

Intervenția a fost realizată cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. Pompierii continuă să asigure măsurile specifice la locul accidentului.