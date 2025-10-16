Accident rutier cu trei autoturisme implicate la Petrești

Detașamentul de pompieri Sebeș a intervenit în pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea măsurilor specifice în urma unui accident rutier produs pe raza localității Petrești.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, în evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme. Din fericire, nicio persoană nu a fost încarcerată.



sursa foto: ISU Alba

La fața locului au acționat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj de prim-ajutor (EPA) și o ambulanță SAJ cu medic.

În urma evaluării medicale, patru persoane au fost asistate la locul accidentului, însă toate au refuzat transportul la spital.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști.