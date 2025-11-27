Accident pe strada Târgul Fânului din Sibiu: un minor de 14 ani, rănit după ce a fost acroșat pe trecerea de pietoni

Polițiștii Biroului Rutier Sibiu au intervenit la un accident rutier produs pe strada Târgul Fânului din municipiul Sibiu.

Potrivit primelor informații, un șofer sibian în vârstă de 67 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a acroșat un pieton – un băiat de 14 ani – în zona unei treceri de pietoni.

Minorul a suferit vătămări corporale, fiind preluat de un echipaj SMURD cu medic. Conform reprezentanților ISU Sibiu, acesta prezenta un traumatism cranian și un traumatism la picior, fiind transportat la CPU Luther pentru investigații de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului și pentru a dispune măsurile legale ce se impun.