Accident pe DN1: trei persoane rănite după coliziunea dintre un autoturism și o autoutilitară cu remorcă

În data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 13:50, pe DN1-E60 s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară și o remorcă.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat, de 54 de ani, din județul Bihor, aflat la volanul autoturismului, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare într-o curbă de dreapta, intrând în coliziune cu ansamblul de vehicule condus din sens opus de un bărbat de 50 de ani, din municipiul Cluj-Napoca.

În urma impactului, au rezultat rănirea conducătorului autoturismului și a pasagerei din acesta, precum și a unui pasager, în vârstă de 55 de ani, aflat în autoutilitară.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.