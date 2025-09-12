Accident pe DN1, la Vâlcele: un șofer s-a răsturnat cu mașina într-o curbă periculoasă

În data de 12 septembrie a.c., în jurul orei 08.00, pe DN1 – E60, în localitatea Vâlcele, a avut loc un accident rutier.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat de 33 de ani, din județul Mureș, aflat la volanul unui autoturism care se deplasa în direcția Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers într-o curbă deosebit de periculoasă la stânga, în condiții de carosabil umed, răsturnându-se pe partea carosabilă.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor producerii accidentului.