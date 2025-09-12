Accident mortal la Jucu de Mijloc: biciclist lovit pe trecerea de pietoni

Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață, 12 septembrie, în jurul orei 06:40, pe DN1C, în comuna Jucu. Un bărbat de 51 de ani, care traversa pe trecerea de pietoni, pe lângă bicicletă, a fost accidentat mortal de o autoutilitară.

sursa foto: ISU Cluj

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, două echipaje SMURD – dintre care unul de terapie intensivă mobilă – și polițiștii sosiți primii la misiune. Victima a intrat în stop cardio-respirator imediat după impact, iar în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de polițiști și cadrele medicale, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

În urma coliziunii, două autoutilitare și un autoturism au fost avariate. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că șoferul autoutilitarei, un bărbat de 55 de ani din Iclod, l-ar fi surprins pe biciclist pe trecerea pentru pietoni. Ulterior, un alt autoturism condus de un bărbat de 51 de ani din Gherla a intrat în coliziune cu autoutilitara, pe fondul nerespectării distanței de siguranță.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Autoritățile reamintesc șoferilor importanța respectării regulilor de circulație: reducerea vitezei la trecerile pentru pietoni, păstrarea distanței regulamentare în trafic și acordarea de prioritate pietonilor.