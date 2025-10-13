Accident grav pe DJ 106, la ieșirea din Bârghiș: trei persoane, între care un copil de 7 ani, au ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs în această dimineață pe DJ 106, la ieșirea din localitatea Bârghiș spre Ighișu Vechi. În eveniment au fost implicate două autoturisme, iar trei persoane au fost rănite.

La fața locului au intervenit de urgență un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și o ambulanță SAJ. Echipajul SMURD a preluat un bărbat de 30 de ani, care prezenta traumatisme la nivelul membrelor inferioare. Acesta a fost transportat conștient la Camera de Gardă Agnita. Alte două victime au fost preluate de echipajele SAJ și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Sibiu, accidentul s-a produs în timp ce un bărbat de 30 de ani, din Șelimbăr, care conducea un autoturism dinspre Sibiu spre Agnita, s-a angajat în depășirea unui ansamblu TIR și a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism, condus din sens opus de o femeie de 41 de ani, din Agnita.

În urma impactului, ambii șoferi și un minor de 7 ani, pasager în autoturismul condus de femeie, au suferit vătămări și au fost transportați la spital. Testarea alcoolscopică a conducătorilor auto a indicat rezultate negative.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. Traficul în zonă s-a desfășurat normal, însă autoritățile recomandă șoferilor prudență sporită la volan.