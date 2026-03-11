Accident cu trei autoturisme pe DN 66, în zona Aeroport Petroșani: o tânără de 22 de ani a ajuns la spital

În urmă cu puțin timp, pompierii detașamentului Petroșani au intervenit pe DN 66, zona Aeroport, unde a avut loc un accident rutier.





Pentru misiune au fost alocate o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.



sursa foto: ISU Hunedoara

La fața locului s-a constatat faptul că, în accident au fost implicate 3 autoturisme, în care se aflau doar conducătorii auto.

În urma impactului, unul dintre conducătorii auto – o femeie în vârstă de 22 de ani, a suferit multiple traumatisme și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Ceilalți doi conducători auto au fost evaluați medical de către paramedici și se află în afara oricărui pericol.

Pompierii au asigurat, totodată, măsurile specifice de prevenire a izbucnirii incendiilor în astfel de cazuri.

Momentan, circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe un sens.