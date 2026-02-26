9 percheziții în Cluj-Napoca într-un dosar de fals privind documente legate de decese și proceduri de înhumare

În cursul dimineții de 26 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, pun în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară în municipiul Cluj-Napoca, în cadrul unei acțiuni organizate cu scopul de a administra materialul probatoriu într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de fals.

Activitățile investigative sunt derulate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, vizând mai multe societăți comerciale, precum și persoane fizice, cercetările fiind efectuate sub aspectul modului de gestionare a unor situații privind decesul unor persoane, inclusiv în ceea ce privește întocmirea, facilitarea și circuitul documentelor aferente, precum și respectarea cadrului legal incident procedurilor de înhumare.

Demersurile judiciare au ca scop stabilirea tuturor împrejurărilor relevante și verificarea modului de implicare a persoanelor angrenate în aceste activități, în raport de atribuțiile și responsabilitățile acestora.

În cadrul acțiunii sunt angrenate efective din cadrul Serviciului de Investigații Ciminale și investigarea criminalității economice, cu suportul operativ al Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj.