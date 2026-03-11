16 incendii de vegetație uscată în 24 de ore în județul Hunedoara: peste 30 de hectare au ars

În ultimele 24 de ore, pompierii militari hunedoreni au intervenit pentru stingerea a 16 incendii de vegetație uscată, izbucnite în mai multe localități din județ.

Intervențiile au avut loc pe raza următoarelor orașe și sate: Petroșani, Zam, Aninoasa, Sântămăria de Piatră, Hunedoara, Călan, Grid, Cârjiți, Cerișor, Gothatea, Orăștie, Dobra și Cozia.





În urma manifestării incendiilor, au ars peste 30 hectare de vegetație uscată, mărăciniș și litieră de pădure. Cea mai extinsă suprafață afectată a fost înregistrată pe raza localității Grid, unde incendiul a cuprins aproximativ 10 hectare de teren. Flăcările s-au propagat cu repeziciune și către fondul forestier, fiind afectată o porțiune de litieră de pădure, coronament și lemne căzute. Pe timp de noapte, colegii noștri au depus eforturi considerabile pentru a limita arderea care amenința pădurea de pin. Intervenția pentru stingerea acestui incendiu a durat aproape 5 ore.

Vă reamintim faptul că, arderea vegetației este strict interzisă prin lege. Pe lângă faptul că este ilegală, această practică este extrem de periculoasă și poate pune în pericol locuințe, păduri, terenuri agricole și chiar vieți omenești.

În condiții de vânt, focul se poate extinde rapid și poate ajunge în apropierea locuințelor sau a zonelor împădurite. De asemenea, fumul dens poate reduce vizibilitatea pe drumurile publice, crescând riscul producerii accidentelor rutiere.

Protejarea mediului și a comunității depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Evitați orice acțiune care ar putea provoca incendii de vegetație.

Dacă observați izbucnirea unui astfel de incendiu, apelați de urgență numărul 112 și transmiteți cât mai clar informațiile despre locul în care se manifestă incendiul.