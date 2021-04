14 aprilie – Un an de când Spitalul Orășenesc Abrud, luptă cu coronavirusul: 765 pacienți internați în cadrul unității medicale, 7 au pierdut lupta cu COVID-19.

În data de 14 aprilie 2020, Spitalul orășenesc Abrud a fost desemnat spital Covid în faza a doua. Pe parcursul acestui an, un număr de 765 de pacienți confirmați pozitiv au fost internați aici. Dintre aceștia, 7 au pierdut lupta cu virusul, iar 19 pacienți au fost transferați la alte spitale pentru că starea de sănătate a acestora s-a agravat și aveau nevoie de îngrijiri speciale. În prezent, Spitalul din Abrud are 30 de paturi destinate pacienților COVID și toate cele 30 sunt ocupate în acest moment.

„Avem un an de când am tratat primul pacient COVID la Abrud.

La începutul lunii aprilie 2020, la Ciuruleasa a fost un focar cu 12 cazuri confirmate.

Acesta a fost momentul în care DSP Alba a propus ca spitalul nostru să între, în prima linie, în lupta cu acest virus. Faptul că avem secția de Boli Infecțioase și, mai mult decât atât, secția este într-o clădire separată, independentă față de restul unității, au cântărit mult în luarea acestei decizii.

Momentul în care am preluat primul pacient a fost o reală provocare. Panica era deja creată în toată lumea, aveam informații foarte puține despre modul în care lucrează acest virus și ce măsuri, tratamente sunt eficiente în combaterea lui.

Nu am avut nicio clipă emoții că nu vom face față. Știu de ce este în stare personalul din spital, știu cât de capabilă este întreaga echipă, dar lipsa de informații, lipsa acută de materiale de protecție au fost lucrurile care ne speriau.

La început, cea mai mare zbatere a fost, așa cum s-a întâmplat peste tot, să facem rost de materiale de protecție pentru personalul nostru, pentru că eram în situația de a intra în război fără muniție.

Nu a fost deloc ușor, dar am avut încredere deplină în toată echipa și și-au demonstrat, fără nicio îndoială, priceperea și dăruirea.

A fost un an în care această luptă a fost prioritate pentru noi, am căutat soluții pentru fiecare situație, am dat, cu toții, tot ce am putut ca să răzbim în această încercare.

Din păcate, lupta încă continuă. Suntem obosiți, dar nu predăm armele. Suntem aici să luptăm și sperăm să ieșim cu toții învingători. Asta este prioritatea noastră acum”, a declarat Ionela Anca, Managerul Spitalului Abrud.

Spitalul din Abrud tratează pacienți din zona Munțiilor Apuseni cu o formă de boală ușoară și medie, aceștia fiind repartizați în spitalele suport Covid de specialiștii din cadrul DSP Alba, în colaborare cu medicii care tratează pacienții pozitivi.

Repartizarea în unitățile spitalicești a pacienților se face în funcție de forma de boală pe care o au aceștia, motiv pentru care unii locuitori ai orașului, testați pozitivi, au fost tratați în alte spitale, în funcție de necesitățile medicale pe care le aveau.

„Structura organzatorică a spitalului a suferit și ea câteva modificări în decursul acestui an. Pe parcursul sării de urgență, internările au fost limitate conform Ordinului 555/2020. În luna iunie 2020, a fost trimisă către DSP Alba o solicitare pentru a primi avizul de funcționare a spitalului atât pe Covid, cît și non Covid.

Am primit avizul la 1 iulie 2020, dar la finalul lunii iulie numărul de cazuri au crescut iar și a trebuit să ne reorganizăm ca spital Covid până în septembrie 2020.

În acest moment, spitalul are 30 de paturi disponibile pentru pacienții Covid, iar celelalte secții: chirurgie generală, obstetrică ginecologie, ORL, recuperare medicină fizică și belneologie, funcționează pentru tratarea pacienților non Covid.

Pe lângă acestea, din 15 februarie 2021, în clădirea unde era compartimentul de pediatrie, s-a deschis centrul de vaccinare pentru etapa a II a. Acesta este încă un pas uriaș pe care îl putem face în combaterea acestei pandemii și am insistat să putem avea și aici un centru de vaccinare, cu atât mai mult cu cât dispuneam de toată logistica necesară”, a completat managerul spitalului.

Pentru modernizarea și dotarea Spitalului din Abrud sunt în derulare, în acest moment, 2 proiecte pe fonduri europene.

Primul proiect, Reabilitare, modernizare, dotare și extinderea ambulatoriu cu înglobare clădire C8 (propusă pentru schimb de destinașie din magazie în amblatoriu) și amenajare incinta, are o valoare totală de 10.699.922 lei.

Cel de-al doilea proiect, Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, a fost depus la data de 14.09.2020 și semnat pentru finanțare pe 5 aprilie 2021.

Valoarea totală a proiectului este de 8.697.640,77 lei și vizează achiziția de aparatură medicală, echipamente de protecție, dezinfectanți, stație producere oxigen, sistem de testare automată RT-PCR pentru COVID 19 și alte virusuri respiratorii.