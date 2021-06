12 iunie: Noaptea Muzeelor la Muzeul Unirii din Municipiul Alba Iulia. Dacii, romanii, Garda Apulum revin în scenă

Noaptea Muzeelor 2021, ediţia a XVII-a, va avea loc sâmbătă, 12 iunie, la nivel naţional. Manifestarea propune expoziţii, proiecţii, spectacole, ateliere, concerte, tururi ghidate.

Activitățile din Noaptea Muzeelor sunt oferite anul acesta iubitorilor de cultură de către muzee și case memoriale, galerii de artă, institute culturale, saloane și studiouri creative, castele, palate, cetăți, mori, teatre, universități, cinematografe, biblioteci, memoriale ale terorii comuniste, atenee, opere, filarmonici, lăcașe de cult sau case ale experimentelor.

Iniţiat în urmă cu 17 ani de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor, evenimentul Noaptea Muzeelor este organizat anual pe plan european.

În urbea de pe Mureș, Noaptea Muzeelor a ajuns la ediţia a XI –a, anul trecut manifestările fiind anulate din cauza pandemiei.

În municipiul Alba Iulia, evenimentul va debuta la ora 19.00, și se va încheia la ora 24.00, fiind deschise trei spații culturale, care pot fi vizitate, intrarea fiind una liberă. Acestea vor fi: expoziția de bază a muzeului (Clădirea Babilon), Sala Unirii și Museikon.

De asemenea, vizitatorii se vor putea reîntâlni cu membrii trupelor de reenactment a Muzeului Național al Unirii: dacii, romanii și gladiatorii din Garda Apulum.

Din anul 2010 muzeul albaiulian a dat evenimentului un concept special Noaptea în care istoria prinde viaţă, tocmai în ideea de a pune în valoare atât patrimoniului expoziţional de care dispune, dar şi impresionantă istorie a judeţului Alba şi a oraşului Alba Iulia.

Alcătuită din trei trupe, Legiunea XIII Gemina, Lupii Apoulonului și Luduş Apulensis, Garda Apulum reprezintă unul dintre cele mai de succes proiecte de reconstituire istorică antică din România. Proiectul a debutat în Alba Iulia la 26 octombrie 2012, când, sub coordonarea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Legiunea XIII Gemina s-a întors” acasă”, în vechiul castru Apulum. Alături de ea și-a făcut apariția și trupă de gladiatori, Luduş Apulensis. Un an mai târziu, războinicii daci din Apoulon, grupați sub denumirea de Lupii Apoulonului, s-au alăturat și ei soldaților romani și gladiatorilor.

Astăzi, Garda Apulum, care numără peste 80 de voluntari, majoritatea albaiulieni, a devenit un cunoscut brand al orașului Alba Iulia și al județului Alba. Dezvoltarea și succesul proiectului s-a datorat în primul rând modului inedit în care fabuloasa istorie antică locală a fost prezentată publicului larg.

Evenimentul, care este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, se va desfășura cu respectarea legislației în vigoare privind prevenirea COVID-19.