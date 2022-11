1 noiembrie, ora 17:00| Galeriile Expoziționale Alba Iulia: Vernisajul expoziției „Every Life Contributes to History”, realizată de sculptorul Dragoș Neagoe

Filiala Alba a U.A.P.R. vă invită, marți, 1 noiembrie, ora 17, la vernisajul expoziției EVERY LIFE CONTRIBUTES TO HISTORY semnată de Dragoș Neagoe și invitata sa, Ramona Guran.

Evenimentul va avea loc la Sala Unirii în Galeriile Expoziționale Alba Iulia. Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Alba și al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.

DRAGOȘ NEAGOE – date biografice

Nascut:13 aprilie 1974

Adresa: Comuna Crevedia Mare, Sat Crevedia Mare, Judetul Giurgiu

Telefon: 0246 264293

Mobil: 0721314026

E-mail: dragos.neagoe@gmail.com

Pagină web: dragosculptura.wordpress.com

Studii:

2005-2008 curs intensiv de restaurare-conservare pe patrimoniu mobil in lemn-policrom si sculptura

2004 masterat în arte vizuale clasa profesor vasile gorduz

2002 licentă sculptură–clasa profesor vasile gorduz,as Pârvu Adrian universitate de arta bucuresti

1992-1998 Universitatea de Constructii Bucuresti,sectia Utilaj Tehnologic

1990-1991 Liceul Mihai Eminescu Bucuresti

EXPOZITII PERSONALE:

2021 HEAD(S)#2 –Galeria Calpe ,TIMISOARA

2021 Amprenta unui portret regasit –Muzeul Golesti ,jud Arges

2019–inside matter / outside queenbees–Palatul Teodor Costescu Instalation ,ArT

2017- SHAPE (S) –Contemporary Arts Center Brancovenesti Palace,installation,art organic,sculpture

2017 -HEAD (S) Galleries Carol, ,installation,sculpture,video,performance a Night Gallery

2016-Memory of Dreams-Funnel Contemporary Art Gallery ,sculpture

2012- Dreams of Ion Petrisor-Simeza Gallery,sculpture,installation,video, photography

2011-FORM(S)- Contemporary Arts Center Crevedia Mare,sculpture,installation

Expoziții de grup (selectie):

2022- CSWEEK -Galeria Galatecca,Bucuresti

2022-Expozitia Monumnet-For -Combinatul Fondului Plastic,Bucuresti

2022-Expozitia de Sculptura ,,Omagiu Constantin Brancusi” -Galeria Simeza , Bucuresti

2021-Salonul de Sculptura Mica-Galeria Simeza , Bucuresti

2021- Apocalipsa Elefantului Alb-Garnizoana , Timisoara

2020- Centrul de arte vizuale-Caminul Artei

2020-Centre Audiovizual Art Brasov-Gruop STUP

2019-collateral exhibition group Stup at ArtEncounters-Calpe Gallery,Timisoara

2019-Centre Cultural REDUTA-Group STUP,Brasov

2019-LandArt -Geopark Hateg-instalation sculpture-Group STUP

2018-Arts in Bucharest, instalation sculpture,Bucharest,

2016 Arts in Bucharest – 3rd prize with the work „Every life contributes to history”,installation sculpture

2015 Arts in Bucharest -2015

2015 Grupul NEURON-Reanimare 2 –Centrul de Arta Contemporana –Mogosoaia

2015 Galeria Artyourself –participare la proiectul AnOther: Same, same, but differen

2014 Expozitie la Galeria Tipografia in cadrul bienalei de print experimental Bucuresti..grupul NEURON

2014 Expozitie la Galeria IX in cadrul grupului NEURON

2013 Salonul Arte in Bucuresti-2013 , Galeria Simeza , Bucuresti

2012 Salonul Arte in Bucuresti-2012-Centrul de Arte Vizuale,Caminul Artei, Bucuresti

2012 EXPOZITIE PERSONALA , Galeria Simeza , Bucuresti—Visele Lui Ion Petrisor

2012 Salonul BB5-Centrul de Arte Vizuale,Caminul Artei, Bucuresti

2012 Salonul de Sculptura Mica-Galeria Simeza , Bucuresti

2011 Desene de sculptor—Galeria Simeza , Bucuresti

2011 Salonul Arte in Bucuresti-2012-Centrul de arte vizuale(finalist-sectia sculptura)

2011 Salonul de sculptura mica-Galeria Simeza , Bucuresti

2010 Desene de sculptor-Galeria Simeza , Bucuresti

2010 Salonul de Sculptura Mica-Galeria Orizont, Bucuresti

2010 Expozitie de grup-galeriile Artmark

2009 Salonul de Sculptura Mica-Galeria Orizont, Bucuresti

2008 Desene de sculptor-Centrul de Arte Vizuale,Caminul Artei, Bucuresti

2008 Salonul de sculptura mica-Galeria Orizont, Bucuresti

2006 Expozitie de sculptura-Galeria Simeza , Bucuresti

2006 „Sculpturograma”-Galeria Simeza , Bucuresti

2006 Desene de sculptor-Centrul de Arte Vizuale,Caminul Artei, Bucuresti

2006 Salonul de sculptura mica-Galeria Orizont, Bucuresti

2006 Salonul Municipal Bucuresti ,Galeria Simeza , Bucuresti

2005 Salonul de Sculptura Mica-Galeria Simeza , Bucuresti

2005 Salonul Municipal Bucuresti ,Bucuresti

2005 Tineri sculptori Contemporani-muzeul literaturii bucuresti

2005 Expozitie de grup-Galeria Simeza , Bucuresti

2004 Salonul de Sculptura Mica-Galeria Apollo Bucuresti

2004 Expozitie de grup(masterat)-TeaTRUL nATIONAL-BUCURESTI

2004 Expozitie de grup-Sala Dalles-Bucuresti

2004 Salonul Municipal Bucuresti, Galeria Simeza , Bucuresti

2004 „Accente si Amprente”- Galeria Apollo Bucuresti

2004 Salonul de Arta Grafica-Galeria Apollo Bucuresti

2003 Salonul Municipal Bucuresti-Galeria Apollo Bucuresti

2003 „Accente si Amprente”-Galeria Apollo Bucuresti

2003 Expozitie de grup-Centrul de Arte Vizuale,Caminul Artei, Bucuresti

2003 Salonul de Sculptura Mica- Galeria Orizont, Bucuresti

2002 Expozitie de grup(licenta)-Muzeul Literaturii Romane

2002 Salonul Municipal Bucuresti-Sala Dalles

2002 „Accente si Amprente”-Galeria Apollo Bucuresti

Activitate Profesională:

2019-2021- face parte din grupul STUP

2006-2010 restaurator-sculptura lemn in cadrul proiectului de restaurare-conservare a iconostasului de la Manastirea Polovragi-monument UNESCO

2002-2004 colaborator impreuna cu maestrul Vasile Gorduz la realizarea monumentului dedicat poetului national Mihai Eminescu de la Montreal din Canada

1999-2002 colaborator la scenografii pentru scenele lirice ale lumii-Germania,SUA,Romania,Franta si Italia

Fondator al grupului NEURON impreuna cu Andrei Ciubotaru si Vlad Basarab

Membru titular al Uniunii Artistilor Plastici din Romania

Membru fondator si Director al asociatiei ong Cred’Art

Membru al fundatiei “Humanitas Cristiana” sectia de arte vizuale

2005-2007 curs intensiv de restaurare si conservare in lemn-policrom la MCC

2003-2008 restaurator al Muzeului de Arta al Romaniei

2008-2010-Director al Caminului Cultural Comuna Crevedia Mare , Judetul Giurgiu

Din 2008 am realizat in bronz lucrari ale multor artisti contemporani printre care-Vasile Gorduz,Aurel Vlad,Vlad Ciobanu,Adrian Ilfoveanu,Ion Deac Bistrita etc.

Participări la concursuri pentru monumente publice:

Monumentul Constantin Lucaci -Resita

Monumentul Samuel von Brukenthal–Sibiu

Ostasul Roman -Ghimpati

Monumentul Henry Coanda–Otopeni

Monumentul Holocaustului-Bucuresti

Lucrări și Monumente publice: