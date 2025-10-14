Zi de mare sărbătoare: credincioșii o cinstesc pe Sfânta Parascheva, Ocrotitoarea celor aflați în suferință

Astăzi, 14 octombrie, creștinii ortodocși o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai iubite sfinte ale românilor, cunoscută drept Ocrotitoarea Moldovei și a celor aflați în suferință.

Sărbătoarea Sfintei Parascheva adună în fiecare an zeci de mii de pelerini la Catedrala Mitropolitană din Iași, acolo unde se află racla cu sfintele sale moaște. Credincioșii vin din toate colțurile țării pentru a se ruga și pentru a cere ajutor, sănătate și binecuvântare.

Sfânta Parascheva este considerată un simbol al curăției sufletești și al dăruirii față de aproapele. Potrivit tradiției, cei care se roagă cu credință pot primi alinare în suferințe și împlinirea rugăciunilor.

Racla cu sfintele moaște a fost scoasă în procesiune la Iași încă de la începutul săptămânii, iar rândul pelerinilor s-a întins pe mai mulți kilometri. Evenimentul are loc sub supravegherea autorităților locale, care asigură măsuri speciale de ordine și siguranță.

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva marchează totodată începutul unui nou ciclu de rugăciune și reculegere pentru credincioșii ortodocși, fiind una dintre cele mai importante zile religioase ale toamnei.