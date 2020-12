Veste bună pentru micii producători:La sfârșitul acestei săptămâni, se redeschid piețele. Anunțul făcut de Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a luat decizia, după discuţii cu specialiştii, ca pieţele să fie redeschise,de la finalul acestei săptămâni.

Anunțul a fost făcut de către președintele statului, miercuri, la deschiderea tronsonului de Autostradă A7 – varianta ocolitoare Bacău.

„Am putut să constatăm că, în ultimele săptămâni, numărul de persoane nou infectate în fiecare zi a scăzut semnificativ. Da, este adevărat că în perioada sărbătorilor poate s-a testat un pic mai puţin. Totuşi, scăderea este clară şi daţi-mi voie să vă spun, fiindcă şi aici sunt tot felul de interpreţi politici: această scădere se poate constata cam peste tot în Europa. Deci, nu numai noi am luat măsurile juste, corecte, ci şi alţii, şi această scădere nu este o întâmplare, nu este o „şurubare” la date, ci este o realitate în Europa şi, din fericire, facem parte din ţările unde se constată o reducere. Asta fiind constatată, am discutat aceste chestiuni cu experţii, cu specialiştii, şi am decis ca, de la sfârşitul acestei săptămâni, să fie redeschise pieţele. Asta este, cu siguranţă, o veste bună şi pentru producătorii care vor să vândă în pieţe, dar şi pentru românii care vor să-şi facă provizii din timp pentru sărbătorile de iarnă.”

Activitatea pieţelor care îşi desfăşoară activitatea în spaţii închise a fost suspendată în luna noiembrie, în contextul măsurilor destinate prevenirii răspândirii infecţiilor cu noul coronavirus. În unele situaţii, au fost găsite soluţii pentru ca pieţele să poată deveni spaţii deschise, fiind eliminate panouri sau ferestre, în altele producătorii au vândut afară, în locuri special amenajate, iar în alte cazuri, activitatea a încetat.

Ministrul Agriculturii declara, la jumătatea lunii noiembrie, că au rămas închise 27 de pieţe din totalul de 514 pieţe agroalimentare.