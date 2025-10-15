UPDATE: bărbat arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de viol asupra unui minor

În continuarea cercetărilor privind cazul minorei de 8 ani din localitatea Geoagiu, pentru care polițiștii au dispus reținerea unui bărbat de 70 de ani, vă informăm că, la data de 15 octombrie 2025, magistrații Judecătoriei Orăștie au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile față de bărbatul bănuit de comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.

Cercetările sunt continuate de Poliția Stațiunii Geoagiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Orăștie, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta și administrării probatoriului necesar.