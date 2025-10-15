Poliția a reținut un bărbat din Geoagiu, suspectat de viol asupra unei fetițe de 8 ani

La data de 13 octombrie 2025, Poliția Municipiului Deva a fost sesizată de personalul Spitalului Județean de Urgență Deva cu privire la faptul că în cursul zilei, la secția Pediatrie, s-a prezentat o minoră în vârstă de 8 ani, din localitatea Geoagiu, împreună cu mama sa, care au declarat verbal că minora în cauză ar fi fost violată.

În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au demarat cercetări, stabilind că fapta ar fi avut loc la data de 10 octombrie 2025, la locuința unui „prieten de familie” din Geoagiu-Băi, unde minora s-ar fi deplasat alături cu doi frați de-ai săi și unchiul matern. Proprietarul locuinței ar fi chemat-o pe minoră într-o încăpere, sub pretextul că o va lăsa să se joace pe calculator, iar când minora a ajuns în camera respectivă, acesta ar fi întreținut un act sexual cu minora.

În cauză, polițiștii au demarat cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor, cercetările fiind continuate de către Poliția Stațiunii Geoagiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Orăștie.

În urma probatoriului administrat, la data de 14 octombrie 2025, la locuința celui bănuit de comiterea faptei, un bărbat de 70 de ani, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, emis de către Judecătoria Orăștie, ocazie cu care au fost ridicate mijloace materiale de probă de interes în cauză.

Față de bărbat, polițiștii au luat măsura reținerii pe perioadă de 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva și urmând a fi prezentat magistraților în vederea luării măsurilor legale.