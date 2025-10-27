Trei bărbați din Cugir reținuți după ce au pătruns cu forța în locuința unui bătrân și l-au agresat

La data de 26 octombrie 2025, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de trei bărbați, cu vârste cuprinse între 39 și 55 de ani, toți din orașul Cugir, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și violare de domiciliu.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 25 octombrie 2025, cei trei bărbați ar fi pătruns, fără drept, în locuința unui bărbat, în vârstă de 68 de ani, din localitatea Vinerea, și, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe acesta.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și violare de domiciliu.