Transport ilegal de lemne depistat în Mărtinești – sancțiuni și confiscări

Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Orăștie au depistat în trafic, pe raza comunei Mărtinești, în 14 noiembrie 2025, un bărbat de 65 de ani care transporta, cu un autoturism și o remorcă, lemn de foc din specia cer, fără a deține aviz de însoțire.

Verificările efectuate ulterior, împreună cu reprezentanți ai Ocolului Silvic Grădiște, au arătat că lemnul provenea de pe proprietatea bărbatului, existând un contract de prestări servicii pentru marcare și exploatare. Totuși, materialul lemnos era transportat fără documentele obligatorii, motiv pentru care a fost confiscat și predat în custodia Ocolului Silvic, iar bărbatul a fost sancționat contravențional conform legii.

De asemenea, polițiștii au descoperit că remorca nu avea asigurare RCA valabilă, iar ITP-ul era expirat din ianuarie 2024, fiind dispusă reținerea certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare și aplicarea sancțiunilor prevăzute de O.U.G. 195/2002.