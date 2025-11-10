Tragedie la Veștem: un bărbat de 66 de ani găsit decedat în urma unui incendiu

Pompierii sibieni au intervenit de urgență în localitatea Veștem pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit.



sursa foto: ISU Sibiu

Potrivit ISU Sibiu, la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. La sosirea forțelor, incendiul se manifesta în interiorul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, fiind lichidat prompt de echipajele de intervenție.

În urma misiunii, într-o anexă neafectată de flăcări, a fost descoperit trupul unui bărbat în vârstă de 66 de ani, domiciliat în imobil. Echipajele medicale au constatat decesul, bărbatul prezentând rigiditate cadaverică.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Județean Sibiu, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei exacte a morții.

Primele verificări arată că incendiul ar fi fost provocat intenționat, cauza probabilă fiind „utilizarea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul”, au precizat reprezentanții ISU Sibiu.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească dacă există o legătură de cauzalitate între decesul bărbatului și incendiul produs.