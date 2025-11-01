Tragedie la Buduslău: un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu provocat de o țigară aprinsă

Un bărbat în vârstă de 69 de ani și-a pierdut viața în noaptea de vineri spre sâmbătă, 1 noiembrie a.c., după ce, adormind cu țigara aprinsă, locuința sa a fost cuprinsă de flăcări.

Alarma a fost dată de vecini, în jurul orei 02:40, când casa, construită pe o suprafață de aproximativ 50 mp, ardea în întregime.

La fața locului s-au deplasat de urgență, pompierii Detașamentului Marghita, cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și ambulanța SMURD a subunității. Totodată, a fost alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Buduslău.



sursa foto: ISU Bihor

Echipajele au localizat și lichidat incendiul, care se manifesta violent la întreaga locuință, în aproximativ 25 de minute, reușind să împiedice propagarea flăcărilor la o altă casă aflată la circa doi metri.

Din nefericire, în interiorul imobilului, pompierii au găsit trupul carbonizat al proprietarului.

După stingerea incendiului, forțele de intervenție au continuat acțiunile pentru înlăturarea efectelor negative ale evenimentului și stabilirea împrejurărilor care au condus la producerea acestuia, până în jurul orei 05:00.

Cercetările au indicat drept cauză probabilă a incendiului, fumatul.

Recomandări pentru prevenirea incendiilor provocate de fumat:

Nu fumați în pat, mai ales când sunteți obosiți, ați consumat alcool sau luați somnifere – există riscul să adormiți cu țigara aprinsă și să provocați un incendiu;

Folosiți întotdeauna scrumiere grele, stabile, confecționate din materiale incombustibile;

Stingeți țigările doar în scrumieră – se recomandă adăugarea unei cantități mici de apă pentru stingerea completă a resturilor;

Nu goliţi scrumierele în coşuri de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile, deoarece acestea se pot aprinde şi provoca un incendiu;

Atunci când stingeţi ţigara, asiguraţi-vă că aţi stins-o complet, pentru că mucurile de ţigară incandescente pot cădea pe covor, ziare sau pe orice alt material combustibil, generând un incendiu care poate mistui întreaga locuinţă.

Locotenent-colonel Camelia Roșca