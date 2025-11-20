Tragedie în parcarea unui centru medical din Cordău: un tânăr mort și alți doi pietoni răniți

În noaptea de miercuri spre joi, pompierii bihoreni au intervenit la un accident grav produs în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, comuna Sânmartin. Evenimentul s-a soldat, din păcate, cu moartea unei persoane.



sursa foto: ISU Bihor

În accident au fost implicați un autoturism și trei pietoni aflați în parcare: două persoane în scaun cu rotile și o asistentă medicală.

Apelul de urgență a fost primit în dispeceratul ISU Bihor în jurul orei 23:30. La fața locului au fost trimise rapid echipaje din cadrul Gărzii 1 Mai și ale Detașamentelor 1 și 2 Oradea, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de primă intervenție, o ambulanță SMURD însoțită de medic de urgență și ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă.

Pompierii au intervenit pentru descarcerarea și acordarea primului ajutor unui tânăr de 18 ani, aflat în scaun cu rotile și prins sub autoturism. Acesta a fost preluat în stare foarte gravă, fiind încadrat în cod roșu medical. Cealaltă persoană aflată în scaun cu rotile, un bărbat de 27 de ani, a fost găsită fără semne vitale, medicii declarând decesul la fața locului. A treia victimă, o femeie de 32 de ani, a suferit răni ușoare.