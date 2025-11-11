Tragedie în comuna Meteș: o femeie de 84 de ani a murit în urma unui incendiu în propria casă

La data de 10 noiembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că o femeie, în vârstă de 84 de ani, din comuna Meteș, a căzut în camera imobilului și se află în stare de inconștiență.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în interiorul imobilului în care locuia femeia, ar fi izbucnit un incendiu, iar echipajele medicale prezente la fața locului au declarat decesul acesteia.

Trupul femeii a fost transportat la spital, în vederea efectuării necropsiei. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere din culpă și ucidere din culpă.