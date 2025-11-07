Tractor răsturnat la Vidra: un bărbat de 35 de ani și-a pierdut viața

La data de 6 noiembrie 2025, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Vidra, un tractor s-ar fi răsturnat și o persoană este prinsă sub acesta.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă. Un bărbat, în vârstă de 35 de ani, în timp ce efectua activități gospodărești, pe raza satului Vârtănești, s-ar fi răsturnat cu tractorul, fiind prins sub acesta.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul bărbatului de 35 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.