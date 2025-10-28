Tânără din Sebeș reținută după ce a spart parbrizul unui autoturism cu o piatră

La data de 27 octombrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o tânără, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Sebeș, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 25 octombrie 2025, femeia ar fi distrus parbrizul unui autoturism parcat pe o stradă din municipiul Sebeș, folosindu-se de o piatră.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.