Tânăr de 27 de ani a murit după ce a căzut de pe un imobil din Cluj-Napoca

Un tânăr de 27 de ani și-a pierdut viața, marți, 22 octombrie, în urma unui incident petrecut pe strada Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca.

sursa foto: ISU Cluj

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, în jurul orei 12:20, aceștia au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană a căzut de pe acoperișul unui bloc cu zece etaje. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Secției 2 Poliție, precum și personal medical din cadrul ISU Cluj și SAJ Cluj.

Echipajele au găsit tânărul în stare de stop cardio-respirator și au început imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, în ciuda intervenției rapide și a eforturilor depuse, medicii au declarat decesul acestuia.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs tragedia.