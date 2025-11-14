Tânăr de 20 de ani din Vulcan, reținut pentru o serie de furturi comise în mai puțin de o săptămână

Polițiștii Biroului Investigații Criminale Vulcan au identificat, în urma unei acțiuni de a avut loc în cursul zilei de ieri, un tânăr de 20 de ani, din localitate, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat, fapte petrecute în perioada 7–13 noiembrie 2025, pe raza municipiului Vulcan. Activitățile operative au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal, iar în urma administrării probatoriului, cel bănuit de comiterea faptelor a fost depistat și reținut pentru 24 de ore.

Conform probatoriului, tânărul ar fi comis mai multe infracțiuni de furt calificat, astfel:

În noaptea de 7/8 noiembrie 2025, ar fi pătruns prin efracție în punctul de lucru al unei societăți comerciale din municipiu, de unde ar fi sustras mai multe telefoane mobile, după ruperea sistemelor de siguranță, prejudiciul fiind estimat la peste 8.295 de lei.

În seara zilei de 10 noiembrie 2025, profitând de faptul că un autoturism a fost lăsat neasigurat în parcarea pentru taxiuri, ar fi sustras 200 de lei din interiorul acestuia.

În noaptea de 11/12 noiembrie 2025, ar fi pătruns prin efracție în sediul unei alte firme, de unde ar fi luat o sumă de bani din casa de marcat, iar în noaptea de 12/13 noiembrie 2025, ar fi revenit în aceeași locație, de unde ar fi sustras 105 recipiente cu parfum de haine, un cărucior de cumpărături și 92 de lei, prejudiciul estimat fiind de peste 5.000 de lei.

În cadrul acțiunilor operative, polițiștii au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și recuperate bunuri susceptibil a proveni din furturi, între care mai multe telefoane mobile și produse cosmetice.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani în cursul zilei de 14 noiembrie 2025, cu propunere de luare a măsurilor legale.