Stația de Pompieri Săcueni sărbătorește 31 de ani de intervenții în slujba comunității

În urmă cu peste trei decenii, în data de 24 octombrie 1994, a fost înființată Stația de Pompieri Săcueni, cu un efectiv constând în 10 cadre militare (un ofițer, trei subofițeri și șase militari în termen), care aveau în dotare o autospecială de stingere.

sursa foto: ISU Bihor

De atunci și până astăzi, pompierii subunității sunt implicați 24 de ore din 24, în activități de intervenție și sprijin al comunității, acționând cu profesionalism în diverse situații de urgență.

Peste 1000 de misiuni desfășurate de la începutul anului

De la începutul acestui an, până în prezent, pompierii militari din cadrul Stației Săcueni au desfășurat 1002 misiuni, din care 35 de operațiuni de stingere a incendiilor, peste 800 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat și de descarcerare, 10 misiuni de asistență a persoanelor aflate în diferite situații de urgență, 21 de misiuni de înlăturare a efectelor fenomenelor meteo periculoase, peste 100 de exerciții și misiuni de recunoaștere în teren, precum și alte misiuni specifice.

În urma acestor intervenții, echipajele subunității au salvat bunuri în valoare de aproximativ 1.720.000 lei.

Pompierii militari din cadrul Stației Săcueni acționează pentru protecția vieții și bunurilor cetățenilor din raionul de intervenție care se întinde pe o suprafață de aproximativ 345 kilometri pătrați, format din 14 localități și o populație de circa 23870 locuitori.